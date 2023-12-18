94-летняя Александра Жигалова, Народная артистка РФ, ушла из жизни в Оренбурге

Сегодня, 18 декабря, в Оренбурге скончалась Народная артистка РФ Александра Жигалова, достигшая возраста 94 лет. О кончине старейшей актрисы коллектива сообщил Оренбургский драматический театр имени Горького, где она служила с 1960 года. По данным коллег, Александра Павловна Жигалова умерла в этот день. Оренбургской сцене она посвятила более 60 лет жизни. За этот срок Жигалова сыграла лучшие роли в постановках по шедеврам мировой драматургии. Это, к примеру, Дездемона в "Отелло" У. Шекспира, Калугина в "Служебном романе" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, Василиса Егоровна в "Капитанской дочке" по С. Пушкину, роли в "Ричарде III" и многих других спектаклях. Жигалова начала актерскую карьеру в Белгороде, 14 лет работала в театрах городов Сортавалы и Нальчика. С 1960 года стала актрисой Оренбургского драматического театра имени Горького. В 1967 году получила почетное звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1998 году – Народная артистка РФ.