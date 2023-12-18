В России создадут единую систему учета билетов в театры и кино

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры. В него вошло шесть проектов на период до 2030 года.

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Зрителей защитят от поддельных билетов, процесс возврата станет проще, обещают разработчики сервисов.

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"Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры", - сообщили в пресс-службе правительства.

Одним из проектов стала инициатива "Сервис "ГосБилет". В рамках нее разработают единую цифровую среду для учета и анализа всех билетов на культурные мероприятия. Это позволит избавить зрителей от поддельных билетов, упростит процесс их возврата.

"Сама инициатива, именно как техническое решение, кажется адекватной", - заявил гендиректор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.

По его мнению, работать она будет за счет проверки билета и его атрибутов, в том числе настоящей цены. При этом, скорее всего, коммерческие мероприятия в эту область не войдут.

С технической точки зрения "Сервис "ГосБилет" вполне реализуем. Однако могут возникнуть сложности в организационной части, поскольку в документах, например, не говорится о пилотировании в масштабе нескольких регионов, считает основатель компании А5000 Иван Мищенко.

"Такая система может закрыть существующие проблемы с подключением и продажей билетов в интернете, с которыми сталкиваются муниципальные учреждения, в частности защитит от мошенничества и злоупотребления. Если же сервис сможет учитывать только продажу билетов и возвраты, то это будет лишь аналитический инструмент, который никак не поможет продавцам и покупателям билетов", - отмечает директор по маркетингу билетного сервиса Nethouse.События Андрей Ермак.

Следующий проект - "Единый читательский билет" - позволит свободно посещать все библиотеки, а также пользоваться их сервисами онлайн и офлайн. Учреждения же смогут дополнять свои фонды с учетом потребностей читателей. Для этих целей власти намерены создать единый реестр изданий и единый реестр читателей. Ожидается, что количество посетителей библиотек, которые перейдут на использование единого читательского билета, к 2030 году составит 60%.

Еще две инициативы - "Цифровой культурный профиль" и "Интерактивные культурные помощники" - предполагают направление адресных предложений любителям искусства о предстоящих событиях и подборок книг, а также получение обратной связи. Что касается последнего проекта, для его реализации были созданы специальные алгоритмы искусственного интеллекта. Они будут генерировать предложения, основываясь на анализе данных о том, какие культурные мероприятия посещает человек.