«Кибердеревни. Новый год» расскажет о том, как фермер Николай планирует встретить в кибердеревне 2100-ый год и готовится к прилёту семьи с Земли. Однако из-за аномальной солнечной активности все рейсы на Марс отменены — Николай не сдаётся и готовится сам отправиться к родным, успев на празднование знаменательного события.