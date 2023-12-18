Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

Отсутствие доступа к покупке и просмотру фильма заметили пользователи таких платформ, как «Иви», Wink и «Кинопоиск». Представители «Иви» рассказали, что картина исчезла из-за истечения прав на показ. Отмечается, что право на доступ к комедии истекло еще в феврале этого года из-за ухода студии Disney из России. Пропажу картины заметили не сразу, так как интерес к ней среди пользователей обычно возрастает в канун Нового года.