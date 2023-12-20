Произведения Шопена и Листа исполнят в медиацентре на улице Верхоянской

20.12.2023. Концерт классической музыки пройдет в это субботу, 23 декабря, в библиотеке № 61, расположенной на Верхоянской улице. Об этом сообщили в администрации культурного учреждения. «Для вас сыграют студенты Московской консерватории класса в рамках проекта «Классика рядом с домом». В концертной программе: Бетховен, Шопен, Лист, Франк, Чайковский, Метнер, Хиндемит, Уайльд-Рахманинов, Салтыков, Капустин, Шор-Плетнев», — отмечается в сообщении. Мероприятие состоится 23 декабря в 17:00. Библиотека № 61 находится по адресу: ул. Верхоянская, д. 6, корпус 1. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.