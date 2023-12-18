Продюсер Яковлев назвал «Слово пацана» «дерьмом» и «хайпом»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников добился хайпа, но Люка Бессона из него никогда не получится, поскольку фильм — «дерьмо», заявил NEWS.ru продюсер Александр Яковлев. Он также выразил надежду, что подражателей у героев картины не будет, ибо «молодежь не настолько глупа», и привел в пример своего сына-студента, который отказался смотреть эту ленту.
Он (режиссер картины. — NEWS.ru) добился своего. Хайп еще какой. Но Люка Бессона из него никогда не получится: интересных и красивых фильмов про будущее не снимет. А вот такую «херобору» и дальше будет снимать, если не прекратить это с помощью общественного внимания и, возможно, закона, — заявил Яковлев.
Он добавил, что сейчас России нужны истории консолидирующие, созидательные, «где-то про любовь». По словам продюсера, фильмы должны поддержать, воодушевить и участников СВО, и общество в целом.
А такое дерьмо выпускает наше творческое сообщество — наверняка либеральное, мотивированное исключительно баблом и хайпом. Я уверен, что главная мотивация появления сериала — это словить хайп, заработать. <...> На что может пойти творческая ублюдочная душонка, снять такой гадский фильм, — резюмировал продюсер.
Ранее сообщалось, что за три дня до премьеры седьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах.