Продюсер Яковлев назвал «Слово пацана» «дерьмом» и «хайпом»

Он (режиссер картины. — NEWS.ru) добился своего. Хайп еще какой. Но Люка Бессона из него никогда не получится: интересных и красивых фильмов про будущее не снимет. А вот такую «херобору» и дальше будет снимать, если не прекратить это с помощью общественного внимания и, возможно, закона, — заявил Яковлев.