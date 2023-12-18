Автор "Слова пацана" напишет книгу о женских криминальных бандах

На творческой встрече в парке Горького, организованной "Букмейтом", он сообщил, что планирует написать для издательства Individuum книгу о "бабских конторах" - криминальных группировках, состоящих из женщин.

Гараев добавил, что идея новой книги пришла к нему давно, но реализовать ее было сложно из-за того, что женщины не любят говорить о собственном криминальном прошлом. Но успех сериала "Слово пацана" повлиял на их отношение - теперь они говорят охотнее.