"Седая ночь" вслед за "Моим мармеладным" стала мировым хитом
Меломаны по всему миру открыли для себя творчество группы "Ласковый май", главным хитом стала "Седая ночь". Песня набирает миллионы прослушиваний, под нее снимают домашние клипы.
Сейчас только на платформе Spotify у "Седой ночи" свыше двух миллионов просмотров. По данным Telegram-канала Mash, на другой стриминговой платформе, песня набрала за месяц 700 тысяч прослушиваний. Это очень много, учитывая, что после смерти Юрия Шатунова, а певец, напомним, скончался в июне 2022 года, песня собрала 400 тысяч прослушиваний.
Ранее мировым хитом стала песня "Мой мармеладный" Кати Лель. Сейчас, после нескольких недель мегапопулярности, у трека 21 миллион прослушиваний на Spotify, а в какой-то момент по популярности Катя Лель обошла даже Тейлор Свифт.