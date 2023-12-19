"Седая ночь" вслед за "Моим мармеладным" стала мировым хитом

Сейчас только на платформе Spotify у "Седой ночи" свыше двух миллионов просмотров. По данным Telegram-канала Mash, на другой стриминговой платформе, песня набрала за месяц 700 тысяч прослушиваний. Это очень много, учитывая, что после смерти Юрия Шатунова, а певец, напомним, скончался в июне 2022 года, песня собрала 400 тысяч прослушиваний.