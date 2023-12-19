В КЦ «Рублево» 21 декабря состоится концерт «Праздник к нам приходит!»

19.12.2023 «Праздник к нам приходит!» - так называется концерт, который состоится 21 декабря в культурном центре «Рублево». Анонс опубликован на сайте объединения культурных центров ЗАО. Перед зрителями выступят воспитанники эстрадной студии вокала «Экспрессия» под руководством педагога Юлии Коцупера. В программе примут участие юные солисты и ансамбли. Артисты исполнят новые композиции и проверенные временем хиты. Мероприятие начнется в 18:30 в малом зале, возрастных ограничений нет. Вход свободный. КЦ находится по адресу: ул. Василия Ботылева, дом 43. -- Фото: pixabay.com