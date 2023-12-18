Лидер Pink Floyd назвал абсурдное последствие выступлений на российском ТВ

Британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что появление в программах на российском ТВ угрожает другим проектам западных звезд. Как передает РИА Новости, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он назвал это последствие абсурдным.

«Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю все это абсурдным», — сказал Уотерс.

В ходе программы ведущие предложили именитому музыканту переехать в Россию, за что получили от него благодарность. Также он заметил, что рад получить возможность напрямую обратиться к жителям страны.

«Наши русские друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война — это выгодное дело, они (разжигатели — прим. «Ленты.ру») работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», — констатировал Уотерс.