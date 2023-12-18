Сокуров представил в Петербурге авторскую редакцию своего фильма "Александра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ авторской редакции фильма Александра Сокурова "Александра" прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Новую версию зрителям в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge представил режиссер лично.

"Эта работа была посвящена с самого начала этой великой женщине [Галине Вишневской]. И если бы она не согласилась сниматься в этом фильме, то, конечно, этого фильма бы не было. Это во-первых. И во-вторых, рождение этой версии - это дань уважения всей нашей съемочной группе", - сказал Сокуров перед показом.

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Съемки "Александры" проходили в Грозном и окрестностях, напомнил режиссер. "Для меня с самого начала было понятно, что только находясь там, на месте событий, можно снимать этот фильм, - подчеркнул Сокуров. - Все, что было намечено нами, было сделано, и главное, что мы смогли прожить это время вместе с великим человеком. Я имею в виду опять Вишневскую".

Режиссер отметил, что фильм "визуально очень сильно изменился": были произведены существенные коррективы в монтаже, "какие-то эпизоды ушли совсем". Сокуров рассказал, что в работе над новой версией он учел замечания, которые были сделаны Александром Солженицыным, когда он в первый раз посмотрел фильм. "Я все запомнил, все учел. Как только у нас возникла возможность, <…> мы создали эту новую версию", - добавил он.

"Самое главное - посмотрите, насколько велико драматическое, артистическое дарование Галины Павловны Вишневской", - подчеркнул Сокуров. Он также рассказал, что в свое время хотел предложить Вишневской роли еще в двух фильмах. "Уже проводили пробы, в том числе большая роль в фильме "Фауст" была для нее. Очень большая роль. Но так сложилось, что ей всякого рода обстоятельства не позволили вступить в нашу совместную работу. Это большая для меня, потеря как для художественного автора и кинематографиста", - сказал он.

О фильме

Фильм "Александра" получил удостоверение на повторный прокат. Предполагалось, что премьеру представят 12 декабря на Фестивале Галины Вишневской, но накануне показа стало известно о его отмене.

Работу над авторской редакцией "Александры" проводил фонд "Пример интонации", цветокоррекцию и монтаж осуществил ученик Сокурова Александр Золотухин.