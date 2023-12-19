В Москве состоялась премьера музыкального фильма "Бременские музыканты"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера семейного музыкального полнометражного фильма "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели картины пригласили зрителей в настоящую сказку, передает корреспондент ТАСС.

"Я убежден, что это то настоящее, легкое, веселое, талантливое и очень нужное кино. И я очень счастлив, что наша студия ("Тритэ" Никиты Михалкова - прим. ТАСС) имеет к этому непосредственное отношение, как и все наши содружественные команды, с которыми мы работаем", - сказал на премьере председатель правления киностудии "Тритэ", продюсер картины Никита Михалков.

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"Я бы не хотел находиться в зоне сравнений, потому что мультфильм - это мультфильм, это выдающаяся работа, невероятная жемчужина в сердце каждого из нас, - сказал журналистам Нужный. - Если нам когда-то получится хоть на один ноготок прикоснуться к такому историческому масштабу, как мультфильм, это будет для нас большим подарком. Мы выполняли свою работу искренне и очень хотели, чтобы это был праздник для всех в Новый год, для каждого члена семьи, чтобы наш фильм связывал пять-шесть поколений. Чтобы все вместе с песней могли объединиться, что сегодня важно и ценно".

Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье и в локациях Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской Республики и Ингушетии: Домбай, Махар, Джилы-Су, Сарыкум. Пластический грим животных - Пса, Кошки, Осла и Петуха - создавал художник Петр Горшенин. Каждый день перед выходом на съемочную площадку артистов гримировали около трех часов.

Актеры и роли

В отличие от мультфильма 1969 года в фильме Нужного вместо Кота появилась Кошка. Ирина Горбачева, которая исполнила ее роль, назвала участие в проекте настоящим актерским подарком. "Мы с Алексеем Нужным продумывали персонажей, и в какой-то момент кто-то из нас предложил вариант, чтобы это была именно кошка, чтобы показать взаимоотношения кошки и собаки, чтобы было больше каких-то смешных моментов, где можно показать, кто такая кошка и что это за характер. Это моя первая роль, которая характерная, которая с пластическим гримом. Я никогда с этим не сталкивалась, что это будет тяжело. Это было непросто, но это было очень интересно", - сказала актриса.

Большой актерской проверкой съемки в фильме назвал и Роман Курцын. Исполнитель роли Пса считает ее самой сложной в своей карьере. Артистам приходилось играть в сложном пластическом гриме в 40-градустную жару. Маски и хвосты участников квартета содержали аниматронные элементы. За каждым героем были закреплены операторы с джойстиками, в нужный момент по сценарию управлявшие мимикой морд и движением ушей и хвостов. Кроме того, артист три месяца занимался игрой на барабанной установке и наизусть выучил все песни из "Бременских музыкантов".

"Находиться 12 часов в этой шкуре - в пластическом гриме и лапах - было очень сложно. В актерской сфере считается самым сложным - это животное, потому что самое органичное. Когда в театре на сцену выходит кошка и идет по авансцене, все зрители обращают внимание только на нее и забывают про сюжет, начиная следить только за животным. Поэтому для нас это была большая проверка", - поделился он с журналистами. Актер отметил, что новая история насыщена экшн-сценами, что явно удивит зрителя. При этом каждый из героев "Бременских музыкантов" так или иначе получил свою историю. "У каждого героя свое развитие, есть трансформация. Даже у моего персонажа. Это очень озлобленный пес, сутулый и горбатый. Нашего пса предали в начале своей жизни, и он теперь не доверяет людям. И вот он из сутулого и злобного пса выпрямляется и становится настоящим верным псом нашего Трубадура", - сказал Курцын.

Расширенную историю зрители также увидят и у Атаманши в исполнении Марии Ароновой. По словам актрисы, основополагающим для ее участия в проекте стало утверждение на роль Короля Сергея Бурунова. Кроме того, "Бременские музыканты" - это первая встреча в работе Ароновой и Константина Хабенского. У исполнителей ролей Атаманши и Сыщика в новом фильме есть небольшой совместный эпизод. "Мне кажется, что у меня получилась очень забавная барышня. Мне очень не хотелось повторяться, я боялась быть похожей на мультипликационного героя. Я отходила, мои предложения были встречены как-то благосклонно, за что им большое спасибо. Я бесконечно хочу, чтобы кино понравилось, потому что это огромный труд, было очень сложно. Ребятам, которые играли животных, считаю, надо дать премию, потому что то, что испытывали эти люди, не испытывал никто из нас", - сказала Аронова в беседе с журналистами.

Специально для нового фильма композитор Максим Фадеев написал пять новых песен для фильма, а также выполнил аранжировки композиций Геннадия Гладкова. Гладков и поэт Юрий Энтин дали свое согласие на использование песен из советского мультфильма "Бременские музыканты".