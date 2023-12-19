Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса из-за обвинения в нападении

Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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По данным издания, инцидент между актером и его бывшей девушкой Грейс Джаббари произошел в марте. 18 декабря присяжные признали Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. Сам артист вину не признает. Приговор актеру вынесут 6 февраля 2024 года - ему грозит до одного года лишения свободы.

Мэйджорс исполнил роль Канга в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", а также роль "Того, кто остается" в первом и втором сезонах сериала "Локи". Он также должен был появиться в картине "Мстители: Династия Канга", выход которой запланирован на 2 мая 2025 года.

В ноябре стало известно, что режиссер Дестин Дэниел Креттон решил оставить работу над фильмом "Мстители: Династия Канга", чтобы сосредоточиться на других проектах Marvel.

Как сообщал Deadline, фильмы "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны" выйдут в США с разницей всего в полгода в 2025 году — 2 мая и 7 ноября. Они завершат шестую фазу кинематографической вселенной MCU.