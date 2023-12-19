Сериал «Воин» не продлили на четвёртый сезон, но спасти шоу может Netflix
Издание IGN сообщило, что HBO Max принял решение закрыть сериал «Воин» после третьего сезона. Шоу вряд ли получит четвёртый сезон, однако на это всё ещё есть надежда.
Дело в том, что Netflix потенциально заинтересован в том, чтобы продолжить этот сериал. Шоу появится в стриминговом сервисе в феврале 2024 года. Если сериал окажется популярным среди зрителей, Netflix может сделать ещё как минимум один сезон. Неясно, когда выйдет четвёртый сезон, но, по крайней мере, у фанатов есть надежда на продолжение.
Сериал, основанный на концепции, созданной Брюсом Ли, первоначально дебютировал на Cinemax в 2019 году, прежде чем перейти на HBO Max. Проект получил высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.
Чемпионат.com: главные новости