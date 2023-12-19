Сериал «Воин» не продлили на четвёртый сезон, но спасти шоу может Netflix

Издание IGN сообщило, что HBO Max принял решение закрыть сериал «Воин» после третьего сезона. Шоу вряд ли получит четвёртый сезон, однако на это всё ещё есть надежда.

© Чемпионат.com

Дело в том, что Netflix потенциально заинтересован в том, чтобы продолжить этот сериал. Шоу появится в стриминговом сервисе в феврале 2024 года. Если сериал окажется популярным среди зрителей, Netflix может сделать ещё как минимум один сезон. Неясно, когда выйдет четвёртый сезон, но, по крайней мере, у фанатов есть надежда на продолжение.