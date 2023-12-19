По итогам года онлайн-кинотеатры в России суммарно выпустят порядка 160 проектов

"Вообще в целом 2023 год - взрывной по производству контента для всей индустрии. Я предполагаю, что по итогам года совокупно на всех платформах выйдет около 160 тайтлов. То есть в начале 2022 года, когда все горевали об уходе мэйджоров и думали, что теперь смотреть российским зрителям, представить себе, что скоро их будет больше 150, было невозможно", - сказал он.