Конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана» могут начать выпускать в России

В России могут начать выпуск конфет и чипсов под брендом «Слово пацана». Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила газета «Ведомости».

Уточняется, что соответствующие заявки на регистрацию товарного знака были направлены в Роспатент. В декабре 2023 года в федеральную службу поступило пять подобных заявок.

Обращения направили предприниматели и компании из разных субъектов России. Так, столичное ООО «Ритейл медиа» подало заявку на регистрацию товарного знака «Слово пацана» для выпуска кофе, чая и чипсов. В то же время товарный знак на конфеты под брендом популярного сериала зарегистрировал сооснователь кондитерской фабрики «Атаг» Арутюн Атомян в Вологодской области, передает издание.

Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарева покорил многих российских зрителей. Главная идея создателей картины заключалась в том, чтобы рассказать о страшных преступлениях бандитских группировок, которые орудовали в Казани тех времен. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, благодаря чему небольшой советский город стал местом притяжения для сотни подростков, связавших свою жизнь с разборками и рэкетом.