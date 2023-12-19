Российский сериал обошел «Черное зеркало» в рейтинге Netflix

Стриминговая платформа Netflix представила рейтинг тысячи самых популярных фильмов и сериалов в 2023 году. Среди них оказался российский сериал «Лучше, чем люди» 2018 года, который опередил по просмотрам последние сезоны британского сериала «Черное зеркало». Об этом пишет РБК.

Также российский проект обошел такие сериалы, как «Сексуальное просвещение» и «Академия Амбрелла». По данным платформы, по результатам первого полугодия 2023 года «Лучше, чем люди» смотрели в течение 26,6 миллиона часов, сериал занял 772-е место в рейтинге.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.