Что известно о фильме «Аквамен и потерянное царство»: сюжет, актерский состав, дата выхода

В декабре 2023 года на большие экраны выходит новый фильм киновселенной DC — «Аквамен и потерянное царство». Это продолжение истории Артура Карри, члена «Лиги Справедливости» и нового короля Атлантиды. Во второй части «Аквамена» ожидается как возвращение старых злодеев, так и появление новых героев. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете фильма «Аквамен и потерянное царство», какие актеры появятся во второй части супергеройской картины и можно ли будет посмотреть второго «Аквамена» в России.

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Сюжет первой части «Аквамена»

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Первая часть картины, вышедшая в 2018 году, рассказывала историю о становлении одного из значимых супергероев DC, члена «Лиги Справедливости» — Артура Карри, также известного как Аквамен. Мать Артура — королева Атлантиды Атланна (Николь Кидман), а отец — обычный смотритель маяка по имени Томас Карри (Темуэра Моррисон). После того, как Атланна была вынуждена вернуться в Атлантиду, воспитанием будущего супергероя занялся ее друг Нуйдис Вулко (Уиллем Дефо).

Основные события разворачивались на Земле в 2018 году. Пока Аквамен, в полной мере овладевший своими способностями, проводил время на поверхности, его брат Орм (Патрик Уилсон) заключил союз с Нереем, королем подводного царства Ксебель. Он собирался захватить власть в Семи Морях и стать Повелителем Океанов, чтобы пойти войной на мир людей. Одновременно с этим лидер пиратов, которые напали на российскую подлодку, погибает в сражении с Акваменом — его сын Дэвид (Яхья Абдул-Матин II) решает отомстить за смерть отца.

Дочь Нерея и невеста Орма, Мера (Эмбер Херд), разыскала Аквамена: он должен помочь ей остановить грядущую войну. Чтобы это сделать, Артуру было необходимо отыскать древний артефакт — Трезубец Атлана. В это же время Орм встречается с Дэвидом и дает ему бронированный костюм атлантов — Дэвид принимает подарок и становится Черной Мантой. Он нападет на Артура и Меру, но терпит поражение.

В конце картины Артуру все же удается завладеть Трезубцем и победить Орма в честном бою. Последователи Орма признают Аквамена истинным королем Атлантиды, и сражение заканчивается. В сцене после титров зрители узнают, что Черная Манта все же выжил — его спасает ученый Стивен Шин, одержимый желанием попасть в Атлантиду.

Первая часть «Аквамена» показала хороший результат в мировом прокате. Кассовые сборы картины составили более миллиарда долларов, несмотря на достаточно скромный бюджет — на производство фильма было потрачено 160 миллионов. Для сравнения: бюджет ленты «Мстители: Финал» (2019) — 356 миллионов долларов.

Когда выйдет фильм «Аквамен и потерянное царство»

Съемки второй части «Аквамена» перестановки в компании DC Studios. При этом в Сети появилась информация о том, что фильм «Аквамен и потерянное царство» столкнулся со значительными сложностями на этапе постпродакшена, а многие сцены пришлось полностью переснимать из-за плохих отзывов на тестовых показах картины.

Однако по словам режиссера Джеймса Вана, в ходе досъемок фильм не претерпел серьезных изменений — он назвал такую практику стандартной для производства блокбастеров. Ван объяснил, что после завершения основного съемочного процесса было тяжело вновь собрать всех ведущих актеров и состыковать их графики. «Было всего семь или восемь дополнительных дней — ничего необычного для фильма такого масштаба», — рассказал он.

Осенью 2023 года в Сети появился полноценный трейлер грядущей картины.

Фильм «Аквамен и потерянное царство» выйдет в прокат 22 декабря 2023 года

Покажут ли второго «Аквамена» в России

В марте 2022 года киностудия Warner Bros. ушла с российского кинорынка — прокат всех проектов компании был приостановлен.

Однако издание Cinemaplex поделилось информацией о том, что зрители в России все же увидят фильм «Аквамен и потерянное царство» — скорее всего, это будет реализовано с помощью так называемого «серого проката». Когда именно вторую часть «Аквамена» покажут в России, пока неизвестно.

Сюжет фильма «Аквамен и потерянное царство»

Детали сюжета фильма «Аквамен и потерянное царство» держатся в секрете.

Известно, что важную роль в картине сыграют доктор Стивен Шин и Черная Манта. Они будут работать вместе, чтобы попасть в Атлантиду и уничтожить Аквамена и его близких — им удастся отыскать могущественный Черный Трезубец и пробудить древнее зло, способное стереть Атлантиду с лица Земли.

Когда Аквамен поймет, что над его королевством нависла невиданная угроза, ему придется вызволить из тюрьмы своего брата Орма. Герои заключат союз, чтобы спасти Атлантиду и весь мир от разрушения. Режиссер картины Джеймс Ван рассказал, что в продолжении «Аквамена» много времени будет уделено взаимоотношениям двух братьев — Орма и Аквамена.

Первый «Аквамен» — это путешествие Артура и Меры. Второй фильм будет об Артуре и Орме. Вкратце, первый фильм был романтическим приключенческим боевиком, второй — приключенческим боевиком с элементами романтики Джеймс Ван режиссер фильма «Аквамен и потерянное царство»

Какие актеры сыграют в фильме

Большинство персонажей, знакомых зрителям по первой части «Аквамена», появятся и в продолжении картины.

Джейсон Момоа — Артур Карри / Аквамен. Главный герой картины, дерзкий и саркастичный супергерой, ставший королем Атлантиды; Патрик Уилсон — Орм, брат Аквамена; Эмбер Херд — Мера, возлюбленная Аквамена; Яхья Абдул-Матин II — Дэвид Кейн / Черная Манта. Наемник, мечтающий отомстить Аквамену за гибель отца; Дольф Лундгрен — Нереус. Царь подводного королевства Ксебель, отец Меры; Темуэра Моррисон — Томас Карри, отец Аквамена; Николь Кидман — Атланна, бывшая королева Атлантиды и мать Аквамена; Винсент Риган — Атлан. Первый король Атлантиды, изначальный хозяин Трезубца, который по сюжету второго фильма принадлежит Аквамену; Рэндалл Пак — Стивен Шин. Ученый, одержимый идеей попасть в Атлантиду; Индия Мур — Каршон, гибрид акулы и человека. В комиксах DC была одним из врагов Аквамена.

Помимо этого, в фильме «Аквамен и потерянное царство» ожидается возвращение Бена Аффлека, который играет роль Бэтмена в киновселенной DC.

Весной 2022 года актриса Эмбер Херд рассказала, что ее роль в продолжении «Аквамена» была существенно урезана — ее героиня, возлюбленная Аквамена по имени Мера, получила всего десять минут экранного времени.

Причиной сокращения послужил общественный резонанс, который возник из-за скандального разрыва Херд с Джонни Деппом и последующего судебного разбирательства. Некоторое время фанаты предполагали, что Меру полностью исключат из второй части картины — петиция с таким требованием набрала более двух миллионов подписей.

В то же время режиссер «Аквамена и потерянного царства» Джеймс Ван объяснил, что во второй части картины Мере намеренно уделяется меньше внимания не из-за личной жизни актрисы, а из-за центральной темы фильма. Так, первый «Аквамен» — это путешествие Артура и Меры, а вторая часть будет об Артуре и Орме.