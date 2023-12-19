Режиссер Жора Крыжовников раскрыл дату премьеры финала "Слова пацана"

Режиссёр сверхпопулярного сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников на своей странице в запрещённой в РФ социальной сети Instagram сообщил, что финальный эпизод проекта выйдет уже в этот четверг - как и планировалось ранее.

Напомним, выход серии 21 декабря предполагался изначально, однако затем её было решено переделать, так что она могла выйти позже. Очевидно, авторы резонансного сериала в сроки уложились.

Ранее в Сеть была слита демо-версия последних двух серий. Подчёркивается, что официальный релиз восьмого эпизода будет сильно отличаться от того, что попало в интернет.