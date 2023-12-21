Киностудия Горького снимет сериал «От двух до пяти» по книге Чуковского

Киностудия им. Горького снимет пилотную серию детского сериала «От двух до пяти». В его основе будет одноимённая книга Корнея Чуковского, где он рассуждал об особенностях детской речи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу студии Юлиану Слащеву.
На киностудии собираются создать игровой сериал о современной семье с тремя детьми от двух до пяти лет. Каждая серия будет посвящена определенной теме, и в сериал войдет много крылатых фраз из книги. «По сюжету, родители и дети будут попадать в различные ситуации, связанные с детским словообразованием: стремлением выдумывать неологизмы, задавать «сто тысяч почему» и др.», — говорит Слащева.
Сейчас у «Союзмультфильма» в производстве 12 сериалов одновременно (к 2025 году планируется 23). В следующем году выйдут подростковые сериалы «Тин» и «Последний книжный магазин». Идёт работа над проектом «Юность Матроскина» — это приквел о том, откуда взялся такой необычный кот.
Кроме того, Слащева отметила, что «Союзмультфильм» заключает сделки с новыми зарубежными партнерами, так как окупиться на внутреннем рынке невозможно. Главная цель — китайское ТВ, но также налаживается сотрудничество с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией. Договорённости уже достигнуты с Тайландом, Вьетнамом, Брунеем, Мьянмой, Сингапуром.
Ранее сообщалось, что Минкультуры России готовит проект изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», которыми предлагается перевести производство и прокат мультфильмов полностью на государственное финансирование.