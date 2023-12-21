Киностудия Горького снимет сериал «От двух до пяти» по книге Чуковского

Киностудия им. Горького снимет пилотную серию детского сериала «От двух до пяти». В его основе будет одноимённая книга Корнея Чуковского, где он рассуждал об особенностях детской речи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу студии Юлиану Слащеву.

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На киностудии собираются создать игровой сериал о современной семье с тремя детьми от двух до пяти лет. Каждая серия будет посвящена определенной теме, и в сериал войдет много крылатых фраз из книги. «По сюжету, родители и дети будут попадать в различные ситуации, связанные с детским словообразованием: стремлением выдумывать неологизмы, задавать «сто тысяч почему» и др.», — говорит Слащева.

Сейчас у «Союзмультфильма» в производстве 12 сериалов одновременно (к 2025 году планируется 23). В следующем году выйдут подростковые сериалы «Тин» и «Последний книжный магазин». Идёт работа над проектом «Юность Матроскина» — это приквел о том, откуда взялся такой необычный кот.

Кроме того, Слащева отметила, что «Союзмультфильм» заключает сделки с новыми зарубежными партнерами, так как окупиться на внутреннем рынке невозможно. Главная цель — китайское ТВ, но также налаживается сотрудничество с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией. Договорённости уже достигнуты с Тайландом, Вьетнамом, Брунеем, Мьянмой, Сингапуром.