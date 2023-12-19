Кинокритик назвал лучший и худший фильмы года

«Лучшие два фильма уходящего года – это «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова. Третий я затрудняюсь даже назвать, потому что эти картины намного выше остальных. Худшая картина, на мой взгляд, это «Свидетель», редкая дрянь. Были слабые картины, которые я не стал бы называть в качестве худших, может, следующие работы этих режиссеров будут лучше», - сообщил он НСН.