Кинокритик назвал лучший и худший фильмы года
Кинокритик, экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен назвал два лучших фильма 2023 года, а также картину, которую считает худшей.
«Лучшие два фильма уходящего года – это «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили и «Сказка» Александра Сокурова. Третий я затрудняюсь даже назвать, потому что эти картины намного выше остальных. Худшая картина, на мой взгляд, это «Свидетель», редкая дрянь. Были слабые картины, которые я не стал бы называть в качестве худших, может, следующие работы этих режиссеров будут лучше», - сообщил он НСН.
В следующем году Виктор Матизен не ждет ничего особенного в кино.
«Возможно, какие-то мультики выстрелят. Хорошие фильмы не всегда допускают к просмотру, такая вот цензура», - заявил он.
Ранее режиссер Сокуров сообщил, что российское кино находится в беспрецедентно тяжелом положении, страдая из-за дефицита смыслов на фоне цензурных запретов. После этого он даже говорил, что его профессиональная карьера завершилась, но затем отказался от этих слов.