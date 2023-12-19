Никита Михалков назвал Жору Крыжовникова талантливым режиссером

Режиссер Никита Михалков вспомнил о Жоре Крыжовникове, когда журналистка Надежда Стрелец спросила у него про главного режиссера России. Интервью с Михалковым опубликовано на YouTube. "Крыжовников серьезный, думающий и очень профессиональный режиссер", - подчеркнул кинематографист. Михалков также высказал свое мнение о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Крыжовникова. Он назвал шоу жесткой и правильной картиной про время. Сериал рассказывает о молодежных группировках 1980-х в Казани. В то же время постановщик вспомнил драму режиссера Анны Меликян "Чувства Анны", в которой главную роль сыграла дочь режиссера Анна Михалкова. "Мне кажется, это тоже маленький шедевр. Там, кстати, замечательно играет моя Анна. Я всегда с пристрастием смотрю, но здесь все так тонко", - заявил Михалков. Картина рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голова внеземных цивилизаций. В начале декабря сообщалось, что фильм покажут на американском фестивале Slamdance.