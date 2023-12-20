В школе на 1-ой Сестрорецкой состоится концерт «Новогодняя симфония»

20.12.2023 В школе «Перспектива» в Молжаниновском районе 26 декабря в 14:30 состоится концерт «Новогодняя симфония». Об этом сегодня сообщили в администрации школы. «В нашей школе пройдёт концерт с участием солистов ансамбля Государственного Кремлёвского оркестра. Ждём родителей, учеников и всех желающих жителей Молжаниновского на самую волшебную симфонию в уходящем 2023 году», — уточнили в администрации. Чтобы попасть на концерт, необходимо до 23 декабря зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие состоится по адресу: улица 1-я Сестрорецкая, дом 6А, актовый зал.