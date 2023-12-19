Режиссер Никита Михалков заявил, что для него работы Рязанова - не кино

Режиссер Никита Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Своим мнением постановщик поделился в YouTube-интервью Надежде Стрелец. "Я не могу назвать кинематограф Рязанова кино. Для меня это не кино", - заявил Михалков. Режиссер назвал хорошими фильмы Эльдара Рязанова с точки зрения драматургии, поэтому их "хорошо и весело смотреть". "Но кино это другое. Это живая вещь. Дыхание и музыка", - отметил постановщик. Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!" - в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство. Чуть позднее, но в том же интервью, Никита Михалков привел пример фильма, который, по его мнению, можно назвать кино. Им оказалась работа режиссера Анны Меликян "Чувства Анны". Драма рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.