ТОП-5 досадных ляпов сериала «Слово пацана»

Уже через несколько дней фанаты сериала «Слово пацана» увидят 8 серию. Ту самую, которую переснимали. Что именно изменили в ней сценаристы, остается только догадываться. Но, по словам режиссера, сериал закончится на очень неожиданной ноте. А пока мы предлагаем тебе ознакомиться с киноляпами, которые допустили создатели нашумевшего сериала. Конечно, с таким сюжетом их заметить непросто!

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Окна из стеклопакетов

Пожалуй, один из самых очевидных и частых ляпов в мире кино. Если пересмотреть многие сериалы и фильмы, действия которых происходит в далеком прошлом, то можно увидеть, что почти все «грешат» современными пластиковыми окнами или застекленными балконами.

Вещь из будущего

Модель компьютера, который стоял в кабинете майора милиции, вышел только в 1990 году, а действие сериала, как мы помним, происходит в 1989 году. Вот вам и машина времени!

Современный пешеходный переход

Еще одна вещь, которая выдает, что сериал снимали в «наше время». В третьей серии мы видим пешеход «зебру» бело-желтого цвета. Но она появилась на улицах лишь в 2014 году.

Свитер Вовы Адидаса

Обратим внимание на этот зеленый модный свитер с незамысловатым узором, который носит Адидас. Такой фасон просто не существовал в те года.

Дипломат Айгуль

В школу Айгуль постоянно ходит с дипломатом, но в то время девушки обычно носили сумки из кожзама. Более того, дипломаты были дорогими, поэтому их обычно брали в школу только старшеклассники.