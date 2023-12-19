ТОП-5 досадных ляпов сериала «Слово пацана»
Уже через несколько дней фанаты сериала «Слово пацана» увидят 8 серию. Ту самую, которую переснимали. Что именно изменили в ней сценаристы, остается только догадываться. Но, по словам режиссера, сериал закончится на очень неожиданной ноте. А пока мы предлагаем тебе ознакомиться с киноляпами, которые допустили создатели нашумевшего сериала. Конечно, с таким сюжетом их заметить непросто!
Окна из стеклопакетов
Пожалуй, один из самых очевидных и частых ляпов в мире кино. Если пересмотреть многие сериалы и фильмы, действия которых происходит в далеком прошлом, то можно увидеть, что почти все «грешат» современными пластиковыми окнами или застекленными балконами.
Вещь из будущего
Модель компьютера, который стоял в кабинете майора милиции, вышел только в 1990 году, а действие сериала, как мы помним, происходит в 1989 году. Вот вам и машина времени!
Современный пешеходный переход
Еще одна вещь, которая выдает, что сериал снимали в «наше время». В третьей серии мы видим пешеход «зебру» бело-желтого цвета. Но она появилась на улицах лишь в 2014 году.
Свитер Вовы Адидаса
Обратим внимание на этот зеленый модный свитер с незамысловатым узором, который носит Адидас. Такой фасон просто не существовал в те года.
Дипломат Айгуль
В школу Айгуль постоянно ходит с дипломатом, но в то время девушки обычно носили сумки из кожзама. Более того, дипломаты были дорогими, поэтому их обычно брали в школу только старшеклассники.
А какие ляпы заметил ты?