Для сериала в Перми ищут актёров как в «Слове пацана»

Среди прочих, нужны исполнители роли хулиганов в возрасте от 18 до 25 лет; «с устрашающим видом». Ещё нужен актёр на роль тренера, 35-45 лет, сообщается в паблике «Кинокомиссии». Нужны актеры на роли главаря шайки и дилера.

Название сериала пока не раскрывается. Съёмочный период будет длиться с января по март 2024 года.

Напомним, недавно блогер Дарья из ТГ-канала «Империя очень зла» спрогнозировала в каком виде сейчас могут повториться события из сериала «Слово пацана». Она посчитала, что такое возможно на национальной почве. Дарья указала, что нацменьшинства в некоторых случаях занимаются беззаконием.