Фестиваль "Голос флейты" отзвучал в Нижнем Новгороде

Старинная и современная, академическая и джазовая, плачущая и игривая, поющая и беседующая - насколько многогранно была показана флейта в Нижнем Новгороде! 15-16 декабря в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича проходил V фестиваль флейтовой музыки "Голос флейты". Чарующие звуки духового инструмента заполнили залы интересным репертуаром. Ведущие солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Казани, Нижнего Новгорода показали блестящее мастерство и весь калейдоскоп красок изящного инструмента.

Несмотря на достаточное количество проектов, конкурсов и фестивалей, духовые инструменты все еще уступают пальму первенства фортепиано и скрипке. Хотя флейта обладает не менее ярким звонким тембром, а технические возможности современного инструмента позволяют исполнять любые пассажи. Но музыканты не останавливаются на достигнутом веками и каждый раз находят новые способы игры или штрихи. Вот и вчера шипение воздуха, звуки ударов и другие эффекты нашли свое место в выступлениях молодых и смелых. Фестиваль, получивший начало в Нижегородской филармонии пять лет назад, ежегодно демонстрирует неограниченные возможности флейты для самых разных составов.

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Новогодний подарок

Уникальным и бесценным вечер сделала удачно подобранная двухдневная программа фестиваля. В первый день флейта показала себя в камерной музыке, а в программе были как Бах, так и авангардист Берио. Удивительно, что и первого, и второго публика приняла с большим одобрением. Во второй день академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии вместе с приглашенными солистами устроили большой музыкальный праздник "Вечер премьер".

Накануне Нового года концерт был словно творческим обменом подарками - никогда не знаешь, какой сюрприз окажется под оберткой. Здесь стоит отметить колоссальную работу художественных руководителей - флейтистки Ирины Стачинской и директора симфонического оркестра и флейтиста Андрея Малых. Казалось бы, известное желание обновить репертуар любимого инструмента обернулось креативной концепцией показать миру новых творцов и старинные диковинки. Как ни странно, премьерными для Нижнего Новгорода стали барочные концерты для флейты - Франсуа Девьена и Бальдассаре Галуппи.

Есть только миг…

За подбором кроется второй не менее важный этап - расстановка сочинения. Грамотное распределение масштабных опусов под чистую лишили вероятности нагнать тоску. Три часа пролетели, как один миг! Вся композиция сформировалась интересным образом - каждое отделение начиналось со старинной музыки, за которой следовали современные сочинения. Никаких резких контрастов не чувствовалось, наоборот, был ясно слышен диалог между творцами. За камерным миниатюрным концертом Галуппи, напоминающим изящную пасторальную картину со свирелью в стиле рококо, следовало такое же камерное и лаконичное Концертино для флейты с оркестром Александра Чайковского. Это необычное произведение в иной палитре, с новыми выразительными средствами, самобытной каденцией и тихим умиротворенным завершением - отсюда Чайковский так созвучен итальянцу.

Великое посвящение

Уже после концерта я узнала невероятную историю произведения, рассказанную самой исполнительницей, заслуженной артисткой России и солисткой Симфонического оркестра Мариинского театра Марией Федотовой.

"Как-то я исполняла оперу "Шахматная новелла" Александра Владимировича, которая впечатлила меня до глубины души. И я мечтала, чтобы он сочинил что-то для сольной флейты. Тогда он задумал эффектную концертную пьесу. Правда, работа продвигалась нелегко, периодически он говорил, что пьеса меняется совершенно в другую сторону, куда-то музыка его уводит. А позже в музыкальном Петербурге случилось горе - в результате несчастного случая не стало моего профессора Александры Михайловны Вавилиной-Мравинской, жены Евгения Александровича. Завершение пьесы совпало с этим страшным событием. И когда я впервые ознакомилась с материалом и сыграла, то нам с ним было ясно, что Концертино станет посвящением Александре Михайловне - ее интересной жизни и трагической гибели", - сказала Федотова.

Семейный тандем

За дирижерский пульт встал заслуженный деятель искусств Республики Карелия Владимир Стачинский - отец художественного руководителя и флейтистки Ирины Стачинской. Он очень деликатно обращался со всеми партитурами, держал баланс, не давая возможности как-либо помешать солистам, а, наоборот, чутко к ним прислушивался, следя за всеми изменениями темпоритма.

Но это не единственный семейный творческий союз. Вместе со Стачинской София Кипрская, солистка Симфонического оркестра Мариинского театра представила публике блестящий концерт своего брата Михаила Кипрского для флейты и арфы с оркестром. "Концерт я исполнила впервые, так что это стало моей личной премьерой, тем более на Родине отца - в Нижнем Новгороде. Как исполнитель я всегда ищу свои образы вне замысла композитора и беседую с публикой через свой инструмент, в этом плане брат мне доверяет. Зрители шли на контакт, зал ловил все нюансы, это восхитительно. Сам Михаил сегодня выступает в Санкт-Петербурге, а концерт посмотрит в записи, надеюсь, что он будет доволен", - сказала Кипрская.

Музыка нашего времени

Под занавес прозвучали два блистательных и совершенно различных сочинения. Concerto grosso для флейты, скрипки, клавира и двух оркестров внес нотку терпкости в атмосферный вечер. Хулиганство буквально ворвалось в уютную обстановку приглаженной барочной музыки, звучащей в начале сочинения. Михаил разрывает благозвучие до безумных диссонансов, экспериментирует с акустикой, добавляя эффект эха в микрофон, а аристократичная скрипка сменяется на белую броскую электроскрипку. А завершает эту драму популярный джаз с ритм-секцией, под который так и хочется плясать и кивать головой. Надо сказать, что никакая звуковая провокация не смутила стойкого нижегородского зрителя.

А своего рода вишенкой на торте стал концерт для двух флейт с оркестром Дениса Хорова, написанного в рамках конкурса Союза композиторов "Ноты и квоты" и посвященного первой исполнительнице - Ирине Стачинской. Оптимистичный характер и совершенное равенство между двумя солистами и оркестром восстановили баланс и вернули дух праздничного фестиваля. Колоритные оркестровые находки и насыщенные краски создавали общее бархатное звучание, оставляя приятное благородное впечатление и ставя точку в конце.

Присутствовавший на концерте композитор Денис Хоров поделился своими впечатлениями. "Я впервые принимаю участие в качестве композитора в флейтовом фестивале и должен сказать, что это уникальное событие! За эти два дня мы услышали такой невероятный срез флейтовой музыки от барочных авторов до современных российских композиторов. Где на филармонической карте России есть подобные события в рамках абонемента, с таким спектром новой русской музыки в одном концерте? Директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, музыканты, художественные руководители и солисты моего концерта Андрей Малых и Ирина Стачинская держат высочайшую музыкальную планку! Хочется поблагодарить всех и пожелать процветания фестивалю, который является большим подарком и важной точкой на музыкальной карте нашей страны!" - отметил он.

А на бис…