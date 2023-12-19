5 романтических комедий с секс-символом Тилем Швайгером

Предлагаем к просмотру несколько фильмов с Тилем Швайгером.

© Кадр из фильма "Красавчик"

19 декабря знаменитый актер, кинорежиссер и продюсер отмечает день рождения. Редакция "Клео.ру" решила поздравить Тиля Швайгера с его 60-летием и вспомнить 5 романтических комедий с его участием.

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СОБЛАЗНИТЕЛЬ

Фильм затрагивает тему творческой агонии Генри (Тиль Швайгер), известного немецкого фантастического писателя. Его умиротворенную жизнь нарушает неожиданное явление Магдалены (Эмма Швайгер), восьмилетней дочери, о существовании которой он даже не подозревал. Девочка оказалась результатом однодневной связи в Стокгольме, о которой Генри совсем не имел представления. В то же время, он старается завершить экранизацию своего бестселлера и возобновить отношения с бывшей возлюбленной Катариной (Жасмин Герат), с которой они сотрудничают над общим проектом.

КРАСАВЧИК

Лудо Деккер (Тиль Швайгер), известный журналист, специализирующийся на желтой прессе, был неким образом судьбы отправлен снимать свадьбу Владимира Кличко. Как назло, он оказался заложником неудачи и угодил прямиком в свадебный торт. В итоге, за свою авантюру Деккеру досталось 300 часов общественно-полезных работ, которые он должен был выполнить в детском саду. К великой горечи Деккера, в этом же детском саду он встретил Анну, воспитательницу, над которой он когда-то издевался в школе.

БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ

Ник Келлер (Тиль Швайгер) не может задержаться ни на одной работе. В итоге он оказывается уборщиком в психиатрической клинике. Этот поворот судьбы становится настоящим счастьем для Лейлы (Йоханна Вокалек), пациентки с тяжелыми душевными травмами. Она пришла к мысли о том, чтобы закончить жизнь, но Ник спасает ее в последний момент. Впоследствии Лейла сбегает из клиники и отправляется к своему спасителю. Эта невинная и беззащитная девушка, так долго оторванная от людей и радости жизни, оказывается на пути к дому Ника. Он решает устроить ей незабываемое путешествие, взяв ее с собой на свадьбу своего брата.

МЕД В ГОЛОВЕ

Тильда (Эмма Швайгер) испытывает нежные чувства к дорогому ей дедушке Амандусу (Дитер Халлерворден), который, к несчастью, уже не может самостоятельно присматривать за собой из-за продвигающегося заболевания Альцгеймера. Очень обеспокоенные родители девочки все больше волнуются о возможных неприятных последствиях, связанных с поведением Амандуса, и начинают думать над тем, чтобы отправить старика в дом престарелых. Тильда не довольствуется подобным решением относительно судьбы ее дедушки – она мечтает отправиться с ним в совместное путешествие, прямиком в чудесную Венецию – город, где много лет назад Амандус со своей любимой супругой провел свой медовый месяц.

НА КОЛЕСАХ

Фред (Тиль Швайгер) был готов на все ради своей возлюбленной и ее избалованного сына. Чтобы порадовать мальчишку, ему нужно достать баскетбольный мяч с автографом игрока его любимой команды. Вот незадача – такой мяч можно было получить только инвалиду. Фред принимает решение на время сесть в инвалидную коляску, чтобы обманом завладеть трофеем. В самый неожиданный момент его "инвалидность" привлекла внимание очаровательной девушки-кинорежиссера Дениз (Александра Мария Лара).