20.12.23 Ученица школы №667 приняла участие в спортивном фестивале. Фото: страница школы №667 в социальных сетях Ученица из корпуса №12 школы №667 вместе со своими родителями приняла участие в спортивном фестивале под названием «Всей семьей на старт». Об этом рассказали во вторник, 19 декабря. Отметим, что участниками программы также стали команды из различных столичных образовательных организаций. В результате мероприятия семья от школы №667 отлично прошла все испытания и получила бронзу на межрайонном этапе фестиваля. В рамках следующего этапа они поедут выступать на конкурс городского уровня. Ученицу и ее родителей поздравили на странице школы №667 в социальных сетях и пожелали семье дальнейших успехов в будущих турнирах.