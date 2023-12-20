Российские звезды запоют на французском языке в новогоднем фильме

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании новогоднего фильма под названием «Я тебя люблю — Je t'aime». Об этом пишет РБК.

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В картине звезды споют свои песни на французском языке в аранжировках в стиле французской эстрады 1960-1970-х годов. В черно-белом кино с винтажными костюмами и разноплановыми декорациями будут показаны пародии на сцены из популярных советских картин: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», »Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли в фильме исполнят Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Марина Александрова, Александр Робак и другие. Премьера ожидается 28 декабря.