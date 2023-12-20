В России снимут сериал о группе «Комбинация»

В России снимут сериал о поп-группе «Комбинация». Об этом «Коммерсантъ».

Уточняется, что съемки восьмисерийного байопика группы снимет сервис Wink.ru. Экранизировать историю «Комбинации» в партнерстве с «НМГ Студией» будет кинокомпания «Лунапарк», снимавшая сериал про группу «Король и Шут».