«Аквамен 2» может заработать на старте меньше, чем «Капитан Марвел 2»

По информации издания Deadline, ожидается, что вторая часть «Аквамена» заработает в США во время первого уикенда около $ 40 млн. Интересно, что даже «Капитану Марвел 2» удалось собрать больше за три дня — примерно $ 46,1 млн.

Многие могут отметить банальную усталость людей от супергероики, однако за рубежом для " Аквамена 2" дела обстоят намного лучше, при запуске на 73 рынках ожидается доход в размере $ 75 млн или $80 млн, включая Китай. В этой страны ожидаются сборы от $ 25 млн до $ 30 млн. Сейчас сиквел лидирует в предпродажах по всему миру именно в Китае.