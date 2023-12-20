Названы направления в РФ, выбранные организованными туристами на Новый год

<p>Примерно 600 тысяч туристов планируют путешествовать по <strong>России </strong>во время новогодних праздников 2024 года, используя услуги ведущих туроператоров страны. По данным АТОР, выделены пять главных направлений для отдыха на <strong>Новый год</strong> и зимние каникулы, а также проанализированы динамика спроса и средние расходы на путешествия, сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id245860-top-5-populyarnykh-napravlenii-na-novyi-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">;Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и глава туроператора <strong>«Дельфин»</strong>, отметил, что количество туристов, отправляющихся в путешествия по <strong>России</strong>, возрастет на 30% по сравнению с прошлым годом, достигнув более 600 тысяч человек. Увеличение <strong>стоимости </strong>туров на 10,7% год к году оказалось ниже уровня инфляции.</p> <p>Отмечено также, что в этом году увеличилось количество ранних <strong>бронирований</strong>, и к декабрю у туристов остался ограниченный выбор из уже раскупленных туров, по данным Национального туроператора <strong>АЛЕАН</strong>.</p> <p>Самыми популярными направлениями для <strong>новогодних</strong> поездок в 2024 году стали курорты <strong>Краснодарского края</strong>, включая Сочи, Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва и Подмосковье, а также горнолыжные курорты, большинство бронирований приходится на юг <strong>России</strong>.</p> <p>Средняя стоимость новогодних туров варьируется по регионам. Например, отдых в <strong>Краснодарском крае</strong> обойдется в 20–26 тысяч рублей на человека, тогда как горнолыжные курорты стоят от 41 до 62 тысяч рублей. Согласно <strong>АЛЕАН</strong>, цены на новогодние туры в 2024 году выросли на 10–15%, но средний чек на туры без перелета остался почти неизменным из-за сокращения продолжительности <strong>поездок</strong>.</p>