Названы направления в РФ, выбранные организованными туристами на Новый год

<p>Примерно 600 тысяч туристов планируют путешествовать по&nbsp;<strong>России </strong>во&nbsp;время новогодних праздников 2024 года, используя услуги ведущих туроператоров страны. По&nbsp;данным АТОР, выделены пять главных направлений для отдыха на&nbsp;<strong>Новый год</strong> и зимние каникулы, а также проанализированы динамика спроса и средние расходы на путешествия, сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id245860-top-5-populyarnykh-napravlenii-na-novyi-god?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">;Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и&nbsp;глава туроператора <strong>&laquo;Дельфин&raquo;</strong>, отметил, что количество туристов, отправляющихся в&nbsp;путешествия по&nbsp;<strong>России</strong>, возрастет на&nbsp;30% по&nbsp;сравнению с&nbsp;прошлым годом, достигнув более 600 тысяч человек. Увеличение <strong>стоимости </strong>туров на&nbsp;10,7% год к&nbsp;году оказалось ниже уровня инфляции.</p> <p>Отмечено также, что в&nbsp;этом году увеличилось количество ранних <strong>бронирований</strong>, и&nbsp;к&nbsp;декабрю у&nbsp;туристов остался ограниченный выбор из&nbsp;уже раскупленных туров, по&nbsp;данным Национального туроператора <strong>АЛЕАН</strong>.</p> <p>Самыми популярными направлениями для <strong>новогодних</strong> поездок в&nbsp;2024 году стали курорты <strong>Краснодарского края</strong>, включая Сочи, Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва и&nbsp;Подмосковье, а&nbsp;также горнолыжные курорты, большинство бронирований приходится на&nbsp;юг&nbsp;<strong>России</strong>.</p> <p>Средняя стоимость новогодних туров варьируется по&nbsp;регионам. Например, отдых в&nbsp;<strong>Краснодарском крае</strong> обойдется в&nbsp;20&ndash;26 тысяч рублей на&nbsp;человека, тогда как горнолыжные курорты стоят от&nbsp;41 до&nbsp;62 тысяч рублей. Согласно <strong>АЛЕАН</strong>, цены на&nbsp;новогодние туры в&nbsp;2024 году выросли на&nbsp;10&ndash;15%, но&nbsp;средний чек на&nbsp;туры без перелета остался почти неизменным из-за сокращения продолжительности <strong>поездок</strong>.</p>

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Сергей Ромашкин