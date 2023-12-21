ММК стал местом съемок романтической комедии «Уралочка»

В Челябинской области стартовали съемки новогодней романтической комедии «Уралочка», и часть съемок прошла на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, «Уралочка» - фильм о настоящей вере, настоящей любви, о настоящих ценностях в жизни. «Новые смыслы открываются с каждым новым съемочным днем, - рассказывает режиссер картины Михаил Расходников. - Поэтому я не буду определять, куда мы идем, только хочу, чтобы в этом путешествии у нашей картины, как и у главной героини, были одни цели – открыть прекрасный мир нашей страны, внутреннюю красоту наших людей и те ценности, по которым все очень сильно соскучились. Проявить на экране настоящее рождественское чудо». Главные роли в фильме сыграют Валерия Астапова и Александр Горбатов. В центре сюжета — притягательная карьеристка Лана, готовая на всё ради руководящей должности, и простой, но знающий себе цену водитель-дальнобойщик Гриша, который работает на снежных дорогах Севера. Третьим героем картины стал грузовик «Урал», к которому Гриша относится, как к любимой женщине, и ласково зовёт «Уралочка». «Это счастье - исполнять роль главной героини в такой красивой, насыщенной жизнью истории! –делится эмоциями актриса Валерия Астапова. - Всего за пару недель съемок мне удалось увидеть самые необыкновенные места! Один только Париж в Челябинской области с его Эйфелевой башней чего стоит! Или быть по шею закопанной в снег у легендарного карьера «Малый Куйбас» Магнитогорского металлургического комбината!». СПРАВКА «Уралочка» - совместный проект кинокомпании «ТЕМА», онлайн-кинотеатра START и «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START). Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года.