Сценарист «Слова пацана» рассказал, сколько сезонов будет у сериала

У нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Об этом рассказал сценарист Андрей Золотарев.

По его словам, поклонники сериала могут надеяться, что этой истории еще далеко до финала. Он признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.

— Когда мы изначально эту историю прикидывали и так очень приблизительно ее раскладывали, мы задумывали три сезона, — рассказал он в комментарии каналу 360.

Сценарист добавил, что главный человек, от которого зависит, будут ли съемки продолжения сериала, — это режиссер Жора Крыжовников.

Золотарев уточнил, что образы героев тоже не повторяют кого-то из реальных людей — они собирательные. Сериал основан на реальной истории страны. При этом, по мнению Золотарева, вымышленные герои получились в фильме правдивыми и реалистичными.