Названы самые популярные российские фильмы 2023 года

Портал "Кино-Театр.Ру" подвёл итоги года, назвав самые популярные фильмы и сериалы, основываясь на посещении их страниц пользователями.

Если среди сериалов сенсаций не было - первое место предсказуемо заняло "Слово пацана" (с первой десяткой можно ознакомиться здесь), то в списке полнометражных картин - неожиданность: абсолютный рекордсмен проката "Чебурашка", собравший около 7 млрд рублей, уступил место частично снятому в космосе "Вызову", собравшему 2,1 млрд.