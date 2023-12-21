Челябинская область вошла в топ в конкурсе культурных проектов России
Челябинская область вошла в топ регионов России по числу поддержанных проектов в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Грантовую поддержку получат 26 проектов из Челябинской области, по этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в стране», — приводит сообщение URA.RU.
Отмечается, что общая сумма грантов превысила 34 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Дальневосточном государственном институте искусств Владивостока открылась бесплатная выставка заслуженного художника России Кирилла Шебеко.