Челябинская область вошла в топ в конкурсе культурных проектов России

Челябинская область вошла в топ регионов России по числу поддержанных проектов в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Грантовую поддержку получат 26 проектов из Челябинской области, по этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в стране», — приводит сообщение URA.RU.

Отмечается, что общая сумма грантов превысила 34 млн рублей.