Названы самые популярные российские сериалы 2023 года
Агрегатор "Кино-Театр.Ру" подвёл итоги года, опубликовав рейтинги самых популярных сериалов и фильмов в 2023-м. Он основан на посещаемости страниц, посвящённых проектам.
Предсказуемо первое место среди сериалов заняла криминальная драма "Слово пацана. Кровь на асфальте" (финальная серия выйдет завтра).
В тройке также - "Жить жизнь" и "Невский. Расплата за справедливость".
Кроме того, в топ-10 вошли: легендарный и непотопляемый "След", триллер о маньяке "Фишер", новый сезон "Содержанок", перезапущенные "Папины дочки", комедия "Против всех", "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" и второй сезон "Жизни по вызову".
Среди полнометражных фильмов не менее ожидаемо победил сенсационный "Чебурашка", собравший в прокате свыше 7 млрд рублей.