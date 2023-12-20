Российский телеканал приобрел права на сериал режиссера "Бумажного дома"

Приключения Зорро возвращаются на экраны в новой версии режиссера сериала "Бумажный дом" Хавьера Кинтаса. Он стал соавтором этого масштабного и дорогого многосерийного проекта, все права на показ которого в России эксклюзивно приобрел телеканал ТВ-3.

© Кадр из сериала "Зорро"

В октябре проект был представлен на крупнейшем в Европе рынке медиаконтента MIPCOM в Каннах (Франция) и уже в будущем году планируется к показу во всем мире. В США и Латинской Америке премьера сериала состоится на AmazonPrime в январе 2024 года. Спустя всего неделю после мировой премьеры сериал "Зорро" смогут увидеть и зрители ТВ-3.

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Новый "Зорро" приглашает зрителя в охваченную беспорядками Калифорнию 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Сюда, в Лос-Анджелес, в спешке приезжает юный Дон Диего де ла Вега, вынужденный оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору Педро Виктория, который мечтает избавиться от народного мстителя. А среди его особенно принципиальных врагов вскоре оказывается и юная индианка На-Лин, в совершенстве овладевшая боевыми навыками своего народа.

В новой версии роль главного героя досталась 27-летнему испанскому актеру Мигелю Бернардо ("Элита").Также в сериале задействованы Пако Тоус и Чача Хуан из каста "Бумажного дома". Один из продюсеров сериала - Джон Герц, работавший над знаменитыми "Маской Зорро" и "Легендами Зорро" с Антонио Бандерасом.

Для съемок Лос-Анджелеса середины позапрошлого века вся группа отправилась на Канарские острова, где с 70-х годов существует тематический съемочный городок - и его можно увидеть во многих классических спагетти-вестернах.