Сценарист "Слова пацана" Золотарев назвал ругательным словосочетание доброе кино

Сценарист Андрей Золотарев в беседе с телеканалом "360" заявил, что кинематограф как искусство никому ничего не должно. "Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю. Но слово "позитивное" тоже очень странное. Я боюсь словосочетания "доброе кино": оно стало ругательным, к сожалению", - признался он. Золотарев пояснил, что люди не смотрят доброе кино, так как у них сложилось впечатление, будто его плохо снимают. Он напомнил, что в 2024 году выйдет третья часть мелодрамы "Лед", снятая по его сценарию. Золотарев считает, что эта картина с Александром Петровым в главной роли понравится любителям добрых фильмов. Недавно режиссер Жора Крыжовников сообщил, что финал сериала "Слово пацана" выйдет 21 декабря. До этого постановщик признавался, что восьмая серия не выйдет в запланированную дату из-за "доделок-переделок". Крыжовников отмечал, что решил переснять заключительный эпизод шоу. Он пояснил, что в районе третьей серии создатели решили закончить историю иначе - хотя, признавался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется "круче, эмоциональнее и острее".