На Netflix вышел фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера
Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Мятежная луна» Зака Снайдера. Ленту уже можно посмотреть в сервисе. Напомним, что это первая часть. Вторая выйдет в апреле 2024 года.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сюжет «Мятежной луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие. Вторая часть, «Дарующий шрамы», продолжит события первого фильма.
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