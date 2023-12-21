Названы самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в 2023 году стал новый «Аватар», на втором месте — «Стражи Галактики: Часть 3», тройку замыкает «Барби». Эти фильмы не были представлены в официальном прокате из-за ухода зарубежных мейджоров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные, подготовленные аналитиками компании по кибербезопасности F.A.C.C.T вместе с «Бюллетенем кинопрокатчика».

© Кадр из фильма

Сборы «Аватар: Путь воды» в РФ в неофициальном прокате составили 1,2 млрд руб., «Стражи Галактики: Часть 3» собрали 204 млн руб., а «Барби» — 349 млн руб. В десятку самых скачиваемых картин также вошли «Подземелья и драконы: Честь среди воров», франшизы «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». «Оппенгеймер» занял лишь 13-ю строчку рейтинга.

В список вошли и ленты, которые вполне легально можно было увидеть в кинотеатрах и на видеостримингах. Например, это «Чебурашка», который оказался на шестой строке «пиратского» рейтинга.