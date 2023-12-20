Юмористка Медведева рассказала о перспективе возвращения шоу Comedy Woman

Юмористка Наталья Медведева рассказала о перспективе возвращения шоу Comedy Woman на телеэкраны
Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева сообщила, что шоу вряд ли вернется на телеэкраны. По ее мнению, многим бывшим участникам программы это вряд ли будет интересно.
Об этом она рассказала во время интервью YouTube-каналу «А ты точно блогер?» Артистка назвала несколько причин, по которым телешоу не вернется на экраны.
«В 25 лет тебе хочется показать свой талант. Через 15 лет или 10 тебе говорят: «Давай то же самое». Ну, то же самое – это неприкольно. Ты не получаешь от этого кайфа», – отметила Медведева.
Медведева сообщила, что многим звёздам проекта уже сложно вернуться к прежнему уровню, например, из-за здоровья.
Напомним, ранее Екатерина Варнава прокомментировала собственный лишний вес. Она поправилась на 25 килограммов.