Вышел фильм «Триггер», продолжающий одноимённый сериал

Сегодня состоялась премьера фильма «Триггер», который продолжает события второго сезона одноимённого сериала. Ленту уже можно посмотреть на «Кинопоиске». Картина длится 1 час и 48 минут.

Фильм рассказывает о том, как психолог Артём Стрелецкий сбегает из Москвы, но прошлое не желает его отпускать. Герою предстоит столкнуться с последствиями своего решения и встретиться со старыми знакомыми.