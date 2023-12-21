Симоньян пожелала человечеству в новом году не привносить в мир ещё больше зла, чем в нём и так есть

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в поздравлении с Новым годом пожелала человечеству не привносить в мир ещё больше зла, чем в нём и так есть.

«Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами... Таким же образом человечество рано или поздно придёт к воскрешению. Научно. Из ДНК научатся регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждёт сюрприз. В Библии этот сюрприз называется Страшный суд... Как он назовётся искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука. Когда Земля окажется перенаселена, условий для жизни приемлемых в силу разных катаклизмов — природных, военных — останется не так много и встанет вопрос о том, а кто останется на Земле вообще-то жить», — сказала Симоньян.

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Она также отметила, что если уже сейчас человечество близко к расшифровке мыслей человека, то когда-нибудь человечество придёт к тому, что научится читать память.

«И вот тогда всё — приплыли, потому что можно обмануть жену, можно обмануть следователя, можно даже обмануть детектор лжи, но невозможно обмануть свою память. Она помнит не только все твои поступки, она помнит ещё, чем ты руководствовался в твоих поступках и помыслах. Поэтому я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми, не привносить в этот мир ещё больше зла, чем в нём и так уже есть, привносить в этот мир больше добра, чем в нём и так уже, к сожалению, нет, потому что добро — антагонист зла», — сказала Симоньян.

Она добавила, что, согласно закону сохранения массы, одна энергия вытесняет другую.