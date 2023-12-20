Вышел первый трейлер сериала «Внутри убийцы» с Тихоном Жизневским

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» с Анастасией Евграфовой в главной роли. Шоу основано на одноимённом романе Майка Омера.

© Кадр из сериала «Внутри убийцы»

Сериал расскажет о сотруднике Следственного комитета Тимофеи Волохе и профайлере Зои Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Примечательно, что каждое место преступления душитель превращает в ритуальный арт-объект.

Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Анастасия Евграфова («Игра на выживание»). Постановщиком выступил Владимир Мирзоев (сериал «Топи»). Музыку к шоу написала группа «АИГЕЛ» — их трек использовался в сериале «Слове пацана».