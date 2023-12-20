Про Чебурашку сняли специальный новогодний фильм

"Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров - от "Сбера", от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Это будет спешл (спецэпизод - прим. ТАСС) впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм "Чебурашка" - 10 минут, вы его увидите первыми", - сказал продюсер фильма Эдуард Илоян.