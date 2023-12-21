Трейлер фильма «Бременские музыканты» не зашел — количество дизлайков зашкаливает

20 декабря вышел финальный трейлер новогоднего фильма «Бременские музыканты», который считается ремейком старого доброго советского мультика. Из трейлера понятно, что в фильме будет рассказана история Трубадура и показаны приключения друзей. Описание будущей премьеры звучит так: Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы - Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Каст фильма можно называть поистине звездным. Трубадура играет Тихон Жизневский, Сыщика — Константин Хабенский, а Мария Аронова предстанет в роли Атаманши. Несмотря на бодрое описание и известных актеров, количество дизлайков на трейлере превышает количество лайков в два раза. В комментариях зрители недовольны идеей ремейка в целом, а также внешним видом животных: Не трогайте, пожалуйста, наши мультики! Ну нет у вас гениальных сценаристов как раньше, ну нет! Создать персонажей в компьютерной анимации — нет. Создать страшный грим с эффектом зловещей долины — да. Выглядит как американский фильм ужасов 18+ с бюджетом в ящик водки. В кинотеатрах «Бременские музыканты» появятся с 1 января. Заглавное фото: фильм «Бременские музыканты»