Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович позировали вместе на премьере "Холопа-2"

Бывшие возлюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович вместе позировали журналистам на светской премьере комедии Клима Шипенко "Холоп-2". Об этом пишет The Voice. Премьера фильма состоялась в московском кинотеатре "Октябрь". Аглая Тарасова пришла в бархатном мини-платье, черных колготках и ботильонах на каблуке. Милош выбрал более строгий классический образ и надел брючный костюм, серую рубашку и туфли. Актеры с теплотой приветствовали друг друга, а Бикович и вовсе приобнял Тарасову для совместного снимка. Оба артиста исполнили главные роли в продолжении комедии Клима Шипенко. "Я давно хотела поработать с Климом. Он невероятно спокойный режиссер на площадке, неторопливый. Он помогает раскрыться артисткам, уважает каждого члена съемочной группы. Приезжать на площадку было большим удовольствием каждый день. У нас были очень сложные смены и физически, и эмоционально. Но я ради таких смен и пошла в профессию", - отметила Тарасова.