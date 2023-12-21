СК проверяет видео с избиением школьника под музыку из «Слово пацана» в Приморье

В Приморском крае следователи начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК РФ. Несколько учащихся окружили стоящего в углу школьника, один из них начал бить мальчика в лицо, пока не вмешалась женщина. На другом кадре пострадавший стоит на коленях в снегу, снимавший ролик унижает его. В видеозаписи играет саундтрек к сериалу «Слово пацана». Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».